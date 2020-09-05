الصحة العالمية: ظهور لقاح لكورونا قد يتحقق قبل نهاية 2020

قالت الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى، ويتم تقييم ذلك في المنظمة وفق البيانات التي تصدرها الدول يوميًا بأعداد الإصابة أو الوفاة من الجهات المسؤولة.

وأضافت "السمهوري" خلال مداخلة لها عبر "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن التركيبة الجينية للفيروس في الوقت الحالي لم تتغير إلا بنسب طفيفة، وهناك بعض المعلومات المغلوطة التي يُروج لها حول فيروس كورونا عبر الإنترنت، موضحة أن التركيب الجيني لفيروس كورونا بالشرق الأوسط لا يختلف كثيرًا عن التركيب الخاص بالدول الأوروبية أو في أمريكا.

وأكدت أن هناك 30 لقاحا وصلت للمرحل الثالثة من التجارب السريرية، وهو عدد لا بأس به، ومازالت التجارب السريرية الخاصة بها قيد العمل، مشيرة إلى أن تغطية دول العالم بلقاح فيروس كورونا وإعطائه لكافة المواطنين أمر صعب، بينما ستعتمد دول العالم على أسلوب "مناعة القطيع" لتقليل حدة الفيروس، وقد يكون اللقاح الخاص بالفيروس متاحًا نهاية العام الجاري.

وتابعت: "مع عودة الدراسة، لجأت دول لإغلاق المدارس والاعتماد على نظام التعليم عن بعد، وهو الأمر الذي لا توفره كافة دول العالم، والعملية التعليمية تأثرت، وعودة العملية التعليمية يجب أن تتم في إطار تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم".