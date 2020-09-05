وزير النقل: لن نفكر في زيادة أسعار تذاكر القطارات قبل نهاية 2022

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن عدم التفكير في زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال العام المقبل 2021، مشيرا إلى أنه من الممكن أن ندرس مقترحا للزيادة آواخر 2022، ولن يجرى تطبيق أى زيادات إلا بعد أن يشعر المواطن بتحسن الخدمة المقدمة له خلال استقلاله القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، على هامش احتفالية استلام الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة بميناء الإسكندرية، إن قطارات السكة الحديد تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، لافتاً إلى أن الزيادات الأخيرة التي جرى تطبيقها الشهر الماضي شملت القطارات الجديدة والمؤهلة فقط، ولم يجر زيادة أسعار جميع القطارات.

وأوضح أن أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد هى أرخص وسيلة مواصلات في مصر، كما تعتبر هي الأمن في مصر أيضًا.

وأضاف وزير النقل، بأنه تم زيادة أكشاك بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية لمواجهة زحام الركاب أمام منافذ البيع بالمحطات، لافتا إلى أن جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا تتم بشكل منضبط يوميا بجميع المحطات، مطالبا جموع الركاب الألتزام بارتداء الكمامات الطبية في أثناء استقلال القطارات لمنع انتشار الفيروس.