وزير النقل: لدينا 100 جرار جديد على خطوط السكك الحديدية الآن

أعرب المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن سعادته اليوم باستلام الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة للسكك الحديدية والموردة من شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، بعدد 30 جرارًا، وذلك خلال تقرير عرضته قناة "Extra news".

وأضاف "الوزير"، أنه بما استلمته الوزارة اليوم من الدفعة الجديدة، تصل عدد الجرارات الجديدة التي وصلت مصر إلى 100 جرار، ويتبقى 10جرارات فقط في هذه الصفقة المقدرة بـ110 جرارات جديدة.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى الاتفاق على صفقة جديدة أخرى من الجرارات والتي تصل لـ100 جرار.

وتعاقدت الوزارة في وقت سابق على 50 جرارً للعمل على خطوط السكك الحديد المصرية، ليصل مجموع ما تم التعاقد عليه من الجرارات الجديدة لـ260 جرارًا.