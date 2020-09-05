وزير النقل: 50 سائق سكة حديد إلى الخارج للتدريب على الجرارات الجديدة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تسفير عدد من السائقين بالسكة الحديد إلى أمريكا للخضوع إلى تدريبات على كيفية قيادة الجرارات الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تسفير السائقين على دفعات وستكون أول دفعة مكونة من 50 سائقا، يتمتعون بالتعليم الجيد والكفاءة وحسن الخلق، وسيتم تسفير دفعات تباعا.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، على هامش احتفالية استقبال الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة بميناء الإسكندرية، اليوم، إن الجرارات الأمريكية الجديدة التي يتمّ توريدها للهيئة تتضمن جميع عوامل الأمان للراكب وقائد القطار، كما تعمل بنظام إلكتروني أو بالكمبيوتر ويتحكم قائد القطار فيها، مشيرًا إلى أنه يمكن السيطرة على الجرارات الجديدة من برج المراقبة الذي بإمكانه إيقاف الجرار في أي وقت.

وأوضح، أن برج المراقبة يمكنه تخفيض السرعة الزائدة للجرار وتصحيح أخطاء قائد القطار بحيث يتمّ السيطرة عليه بشكل كامل من هذا البرج، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحديث وتطوير منظومة الجر "الجرارات - العربات"، مبينًا أنَّ ذلك سيعمل على القضاء نهائيًا على الأعطال وحوادث القطارات، وأنَّ القاطرات الجديدة تتضمن أعلى معدلات للأمان من "فرامل - طفايات - كمبيوتر - وشاشة إصلاح الأعطال"، كما أنَّها تعمل على تخفض زمن الرحلة وتضبط وقت التقاطر.