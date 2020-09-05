أول فيديو لأمطار وسيول البحر الأحمر

شهد طريق "القصير- إدفو" وعدد من الطرق بالبحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة وسيول وسط حالة من الفزع بين عدد كبير من البدو من سكان المناطق الجبلية.

وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن الأمطار الغزيرة هطلت بصورة مفاجئة على بعد قرابة 3 كيلومترات من قرية "النصر"، التابعة لمجلس مدينة سفاجا، حيث بدأت الأمطار متوسطة، ثم ازدادت غزارتها، وسط توقعات بأن تصل إلى مرحلة السيول خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، درجة الاستعداد تحسباً لوصول السيول إلى الطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.