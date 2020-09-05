شروط وخطوات الالتحاق بالمدن الجامعية في 6 جامعات

تزامنًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يبحث العديد من الطلاب الذين تم ترشيحهم لجامعات تبعد عن محافظاتهم السكنية عن الالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعات المرشحين لها، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي شروط وخطوات الالتحاق بعدد من المدن الجامعية على النحو التالي:

الالتحاق بالمدن الجامعية في حلوان

يستمر التسجيل للالتحاق بالمدينة الجامعية في حلوان حتى يوم 10 سبتمبر الحالي حيث يتم تسجيل بيانات الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://app2.helwan.edu.eg/modon، وفقًا للشروط الآتية:

1. أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2. يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3. ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4. سداد الرسوم المستحقة على الطالب سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5. ألا يكون حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6. ألا يكون وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7. ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8. ألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

9. ألا يكون مقبولًا بأحد كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظته، ما لم ترفض الكلية تحويله إليها.

10. أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11. تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليًا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرًا فالأصغر سنًا فالأبعد سكنًا.

12. حال وجود أماكن شاعرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنًا والأبعد سكنًا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

13. يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي حال خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14. يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

الالتحاق بالمدن الجامعية في الإسكندرية

- مواعيد التقديم للإقامة بالمدن الجامعية

التقديم الإلكتروني للطلاب القدامى والمستجدين حتى يوم 30 سبتمبر الحالي.

التقديم الورقي للطلاب القدامى من 12 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الحالي، والطلاب المستجدين من 26 سبتمبر الحالي إلى 8 أكتوبر المقبل.

وذلك من خلال الرابط: alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications، بشرط أن يكون الطالب ناجح فى نتيجة الفصلين الدراسيين ومنقول للفرقة الأعلى، ويشترط أيضًا أداء التربية العسكرية للإقامة بالمدن الجامعية للطلاب القدامى (الذكور).

الالتحاق بالمدن الجامعية في الزقازيق

يتم فتح باب التقدم للمدينة الجامعية بالسويس على الإنترنت حتى 15 سبتمبر الحالي للطلاب القدامى، وبالنسبة للطلاب المستجدين خلال عشرة أيام من ظهور نتيجة التنسيق الخاص بهم، مع سحب استمارة التسكين إلكترونيًا واستكمالها وتقديمها في الميعاد الذي سوف يعلن عنه وكل فرقة على حدة.

الالتحاق بالمدن الجامعية في بنها

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية عن بدء سحب وتلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية (بنها –طوخ– مشتهر – شبرا) للعام الجامعي 2020 – 2021، حتى يوم 30 سبتمبر الحالي وذلك للطلاب القدامى، وكذلك الطلاب المستجدين هذا ويتم تحميل استمارة التقديم مع التعليمات من المرفقات.

- يتم تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني على موقع الزهراء للمدن الجامعية.

- يتم استيفاء استمارة التقديم بالمدن الجامعية من الكلية الملتحق بها الطالب مع ختمها بخاتم شعار الجمهورية بالكلية.

- كذلك يتم استيفاء الاستمارة من الضامن وختمها بخاتم شعار المصلحة التي يعمل بها الضامن.

- يتم التوقيع على الاستمارة في الجزء المخصص من الطالب وولي الأمر.

- يتم تصوير الاستمارة (اسكانر أو بالهاتف المحمول) ويتم رفعها هنــــــــا مع رفع صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر كذلك صورة من بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب الجدد فقط.

الالتحاق بالمدن الجامعية في بني سويف

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بدء أعمال التنسيق والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020-2021 كالآتي:

- سنوات النقل: حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الحالي.

- المستجدون (الفرقة الأولى): حتى يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الحالي.

- ثمن ملف الالتحاق بالمدن الجامعية 150 جنيهًا من خلال هذا الرابط www.mis.bsu.edu.eg/services/.

الالتحاق بالمدن الجامعية في دمياط

- موعد تقديم المستجدين حتى يوم 14 سبتمبر الحالي، بالشروط الآتية:

1. أن يكون الطالب من غير سكان محافظة دمياط فيما عدا مركز الزرقا فيجوز لأبناءه الإقامة.

2. أن يكون من الطلاب المصريين النظاميين المقيدين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط لقبول الطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا.

3. ألا يكون قد حكم عليه في العام السابق مباشرة بأحد الجزاءات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فيما عدا جزاء التنبيه، وإذا كان المتقدم قد سبق له الإقامة بالمدينة الجامعية أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى بشرط ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت في العام السابق مباشرة أو عوقب بالحرمان النهائي من الإقامة.

4. ألا يكون قد أنهيت إقامته بالمدينة الجامعية لعدم سداد الرسوم.

5. أن تثبت لياقته الصحية وخال من الأمراض المعدية طبقاً لقرار الإدارة الطبية بدمياط

6. ألا يكون مستحقًا عليه رسوم إقامة سابقة أو مديونيات للمدينة الجامعية

7. ألا يكون الطالب متزوجًا.