رئيس جامعة عين شمس ونائبه يتفقدان رفع كفاءة المدن الجامعية

أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بالمدن الجامعية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بمبنى مسرح جامعة عين شمس ومقرات اتحاد الطلاب والتكافل الاجتماعي وملحقاتهم، وهو المقر الذي تستضيف فيه جامعة عين شمس لأول مرة في تاريخها أعمال مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستمع المتيني لشرح واف من الدكتور عبدالفتاح سعود لأوجه التطوير ورفع الكفاءة، مشيدا بجهود العاملين بهذا الجهد والإنجاز الذي تحقق في وقت قياسي.

يأتي ذلك في إطار خطة جامعة عين شمس الطموحة للتطوير في القطاعات كافة، بما يضاهي أحدث النظم، لتغيير الصورة النمطية عن الجامعة لتتحول الجامعة لأسلوب حياة يجد فيها الطالب كل ما يرغب في يومه من أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وغيرها، إلى جانب الحياة الأكاديمية والعلمية، فضلا عن الحرص على أن يتوافق ذلك مع الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية، وبما يتماشى مع الظروف الصحية العالمية الطارئة لجائحة كورونا.