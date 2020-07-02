تعقيم المدن الجامعية للأزهر لاستقبال طلاب الفرق النهائية

بدأت المدن الجامعية للأزهر اليوم الخميس، استقبال طلاب الفرق النهائية، الذين سيؤدون امتحانات نهاية العام بعد غد السبت، بعد انتهاء الجامعة من تعقيم جميع الغرف.

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، المدن الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر، للتأكد من سلامة كل الإجراءات الاحترازية التى تمت بها، فى إطار حرصه التام على متابعة سير العمل بقطاع المدن الجامعية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات بداية من اليوم وفق جداول اختبارات الفصل الدراسى الثانى التى سوف تبدأ من يوم السبت 4 يوليو الجارى.

وشملت الإجراءات عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكل المبانى، بجانب تنظيم عملية تسكين الطلاب والطالبات بحيث لا يتخطى عدد الطلاب والطالبات اثنان فى كل غرفة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

واطمئنن رئيس الجامعة على تواجد الإشراف الطبي على مدار 24 ساعة من خلال النوبتجيات المتتالية، بجانب تواجد سيارة إسعاف على مدار الساعة تحسبا لأي ظروف طارئة.