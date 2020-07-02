بسبب كورونا.. مجلس إدارة المدن الجامعية بدمياط يقرر التسكين الفردي

انعقد مجلس إدارة المدن الجامعية بجامعة دمياط، برئاسة الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتم مناقشة قواعد وآليات تسكين طلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة بالمدن الجامعية، على أن يكون التسكين فردي، بكل الغرف، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، التى تكفل سلامة الطلاب، وتوفير سبل الراحة لهم.

ووافق المجلس على فتح طلبات قبول الإقامة للطلاب الذين لم يسبق لهم الاقامة بالمدن الجامعية هذا العام، وفق القواعد والإجراءات، على أن تبدأ فترة التقديم، اعتبارا من الأول من الشهر الجاري، وحتى الساعة الثانية يوم 4/7/2020.