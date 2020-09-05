عاجل.. فتح طريق قنا - سفاجا بعد ساعتين من الغلق بسبب السيول

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق قنا - سفاجا أمام حركة المرور بعد ساعتين من الإغلاق بسبب السيول.

ويستمر حاليًا إغلاق طريقي "سفاجا - سوهاج"، و"رأس غارب - الشيخ فضل"، بسبب السيول التى تجتاح محافظة البحر الأحمر.

وتم إغلاق طريقي "قفط - القصير"، و"قنا - سفاجا"، بمحافظة قنا بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعوق الرؤية وحركة السير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.