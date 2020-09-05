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السيول تقطع طريقي "سفاجا - سوهاج" و"القصير - إدفو" بالبحر الأحمر

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شاذلي عبدالراضي
08:42 م | السبت 05 سبتمبر 2020
سيول بطرق البحر الأحمر

سيول بطرق البحر الأحمر

أدت السيول التي هطلت على محافظة البحر الأحمر مساء اليوم، إلى قطع الأسفلت بطريقي "سفاجا - سوهاج"، و"القصير - إدفو"، ما أدى إلى توقف حركة السيارت تماماً على الطريقين.

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد أعلنت، قبل قليل، عن إغلاق 4 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي "رأس غارب - الشيخ فضل"، و"سفاجا - سوهاج"، و"القصير - إدفو"، و"القصير - قفط".

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المناطق الجبلية.

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