السيول تقطع طريقي "سفاجا - سوهاج" و"القصير - إدفو" بالبحر الأحمر
كتب:
شاذلي عبدالراضي
08:42 م | السبت 05 سبتمبر 2020
سيول بطرق البحر الأحمر
أدت السيول التي هطلت على محافظة البحر الأحمر مساء اليوم، إلى قطع الأسفلت بطريقي "سفاجا - سوهاج"، و"القصير - إدفو"، ما أدى إلى توقف حركة السيارت تماماً على الطريقين.
وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد أعلنت، قبل قليل، عن إغلاق 4 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي "رأس غارب - الشيخ فضل"، و"سفاجا - سوهاج"، و"القصير - إدفو"، و"القصير - قفط".
ورفعت أجهزة المحافظة حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المناطق الجبلية.