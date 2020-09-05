ولادة قيصرية ناجحة لـ4 توائم بمستشفى قنا الجامعي

شهد قسم النساء والتوليد في مستشفى قنا الجامعي، بجامعة جنوب الوادي، ولادة 4 توائم، لسيدة من قرية "المحروسة"، بعد 8 أشهر من الحمل.

وقال الدكتور إسلام التقي، الطبيب المشرف على الولادة، إن السيدة دخلت قسم النساء والتوليد في حالة إجهاد، وتم على الفور تجهيز غرفة العمليات، لإجراء عملية ولادة قيصرية لها.

وتابع في تصريح لـ"الوطن" إنه تم إدخال السيدة، وتدعى "و. م." غرفة لعمليات، حيث وضعت 4 توائم، 3 ذكور وأنثى، مؤكداً أن الحالة الصحية للأم والمواليد جيدة، حيث تم وضع الأطفال في الحضانات تحت المتابعة.