مواعيد التقديم للدراسات العليا بكليات جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020 /2021 .

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم سيبدأ إعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة 3 أسابيع، ويبدأ بكلية الطب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وبكلية الهندسة من 1 أكتوبر وحتى 31 من الشهر ذاته، وذلك لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأضاف غرباوي، أن القيد الأول بكلية الطب البيطري يبدأ من 1 سبتمبر ويستمر حتى 30 من الشهر ذاته، وذلك لمراحل الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، أما القيد الثاني فيبدأ من 1 مارس 2021 وحتى 31 مارس 2021 لمرحلتي الماجستير، والدكتوراه، كما يبدأ التقديم بكلية التربية بقنا من 16 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر، وفي كلية الآداب بمراحل الدبلوم، والتمهيدي، والماجستير، والدكتوراه، فيبدأ من 1 سبتمبر وحتى 30 من الشهر ذاته، وتمهيدي الدكتوراه يبدأ من 1 مارس 2021 وحتى 31 من الشهر ذاته.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التقديم للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بمراحل الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه؛ فيبدأ إعتبارًا من 15 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، ويبدأ القيد لفصل الخريف بكلية التربية النوعية إعتبارًا من 15 أغسطس وحتى 14 سبتمبر، أما القيد في فصل الربيع فيبدأ من 15 ديسمبر2020 ويستمر حتى 14 يناير 2021.

كما يبدأ القيد الأول بكلية الزراعة من 1 أغسطس ويستمر حتى 15 الشهر ذاته، والقيد الثاني يبدأ من 1 ديسمبر وحتى 31 من ذات الشهر، على أن يبدأ القيد في فصل الخريف بكلية التجارة من 15 سبتمبر وحتى 30 من الشهر ذاته لمراحل الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، والماجستير المهني، ويبدأ قيد فصل الربيع من 1 فبراير 2021 وحتى من الشهر ذاته.

ويتم التقديم لمراحل الدبلوم، وتمهيدي الماجستير بكلية الآثار من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر، والتقديم للماجستير والدكتوراه يستمر طوال العام.

وبكلية التربية بالغردقة يبدأ التقديم للدراسات العليا من 20 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر، ويتم التقديم بكلية الحقوق (الفترة الأولى) من 1 أكتوبر وحتى 15 من ذات الشهر، والفترة الثانية من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.