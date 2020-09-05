أستاذ اقتصاد: مصر وضعت هدف القضاء على العشوائيات عام 2030

قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان، إن التجربة المصرية في تطوير العشوائيات ومناطق منخفضة الدخل تجربة جديرة بالاحترام والتقدير بدليل أنه تم استعراض هذه التجربة في ورشة عمل من خلال البنك الدولة والتجربة المصرية للحد من العشوائيات.

وأضاف "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر وضعت أمامها هدف أن يكون عام 2030 الانتهاء تماما من المناطق العشوائية بكل تصنيفاتها، إضافة للأسواق العشوائية، موضحا أن الأرقام مخيفة بالنسبة للعشوائيات، وكان تحدي كبير للحكومة المصرية.

وأوضح أن 40% من مساحة المناطق العمرانية في مصر كانت غير مخططة من الأساس، ويقطنها 22 مليون مواطن، كما أن عدد المناطق غير الآمنة تبلغ 351 منطقة، 71% منهم مسكن غير ملائم، ما يفسر اتجاه الدولة لكيفية معالجة للسكن غير الملائم، موضحا أن الدولة تتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية مع وجود تكلفة تقريبية تصل إلى 400 مليار جنيه.