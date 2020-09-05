محافظ الغربية يشهد إيقاد شعلة "أولمبياد الطفل المصري"

أعطى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قبل قليل، إشارة البدء لانطلاق فعاليات "أولمبياد الطفل المصري 2020"، والتي تُقام على مستوى الجمهورية، تحت إشراف وزارة الشباب الرياضة، ويشارك فيها 3603 مشاركين من جميع المحافظات للمرحلة السنية بين 12 و14 عام، وذلك في ألعاب "خماسي القدم" للبنين والبنات، وكرة السلة للبنين والبنات، والكرة الطائرة للبنين والبنات، إضافة إلى رياضة التايكوندو.

بدأت مراسم إيقاد شعلة الأولمبياد بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض لفرقة الفنون الشعبية، وعرض الكاراتيه لفرق الطلائع بالمديرية، وبعد ذلك قام محافظ الغربية بإيقاد الشعلة الأولمبية، وتسليمها للطليع "مهند سامي"، بطل العالم في الخماسي الحديث، للانطلاق بحمل الشعلة الأولمبية، لتجوب الشارع الرئيسي بمدينة طنطا، حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة.

يُذكر أن "أولمبياد الطفل المصري" بمثابة محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، ويُقام للعام الثاني على التوالي، حيث يُعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في الألعاب المختلفة، ويهدف إلى غرس روح المنافسة للطلائع الرياضيين منذ الصغر، واكتشاف وتنمية مواهبهم.

حضر الاحتفالية المحاسب أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ووكيل المديرية للشباب، ووكيل المديرية للرياضة.