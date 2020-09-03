محافظ الغربية: مُهلة شهر لأصحاب العقارات المتخلفين عن دهن الواجهة

وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بحصر قرارات الإزالة منذ عام 2015 وحتى الآن وكذلك حصر المباني التي تمثل خطرًا داهمًا لإزالتها فورًا مع توفير مكان لإقامة السكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها ملف الإزالات وجدية التصالح والإشغالات والنظافة والمباني التي تسبب خطر داهم، كما أصدر المحافظ تعليماته بحصر المناطق العشوائية ليتم تطويرها مع حصر عدد السكان لتوفير مساكن بديلة لهم، وشدد على تكثيف المرور لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع ورفع المخالفات ومعاقبة المخالفين بشكل يومي ومستمر

وطالب رؤساء الأحياء والمدن بسرعة دهن واجهات العقارات وتشطيبها وإنذار أصحابها وقطع المرافق عن العقارات التي لم يتم تشطيبها في موعد غايته شهر بعد إنذار أصحابها، وفي نهاية الاجتماع وجّه المحافظ إلى سرعة إنجاز الأعمال لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين .

يذكر أن محافظ الغربية قد قام بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء وتم إرسالها للجريدة الرسمية بتاريخ 19 /8 /2020 وجرى نشرها اليوم والعمل بها فورا.