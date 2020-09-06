بورصة الدواجن اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر

مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة الماضية، تراجع الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات وتراجع القوى الشرائية للمواطنين لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقوى الشرائية للمواطنين ومدى توافرها وإتاحتها في الأسواق.

وشهدت بورصة الدواجن في مطلع الشهرين الماضيين، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، ما جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء تحرّك للزيادة بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم إلى 20 جنيهًا، بعد أن تراوحت بين 16 إلى 16.5 لمدة وصلت إلى 25 يومًا لتصل إلى المستهلك بـ25 جنيهًا، ووصل البيض بالمزرعة إلى 26.5 جنيهًا بعد 23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 إلى 32 جنيهًا.

وتسبب هذا الارتفاع بأسعار الدواجن إلى استمرار صغار المربين بمنظومة تربية الدواجن، وذلك بعد الخسارة التي لحقتهم مع انخفاض الأسعار على مدار 25 يومًا ماضية.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 5.5 إلى 5.75 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم بين 3.25 إلى 3.5 جنيه، وسعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح بين 2.5 إلى 3 جنيه.

ووصلت الفراخ البلدي إلى 23 جنيهًا، فيما وصل البط المسكوفي إلى 36 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 40 إلى 42 جنيهًا، بينما يسجل جوز الحمام بالمزرعة 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

رحلة بورصة الدواجن خلال شهرين

كانت أسعار بورصة الدواجن في أول يوليو الماضي شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، حيث انخفضت بقيمة 25%، لتتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه بالمزرعة، فيما وصلت كرتونة البيض بالمزرعة إلى نحو بين 23 إلى 23.5 جنيه، لتباع الكرتونة للمستهلك بسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستمر انخفاض الطلب على شراء الدواجن في الأسواق المصرية حتى يسجل سعر كيلو الدواجن أدنى قيمة له خلال هذا العام، الأمر الذي كان يصعب معه التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القادمة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيدًا، إذ تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.