حماية المستهلك: مبادرة "ما يغلاش عليك" ستخدم 65% من المصريين

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "مايغلاش عليك"، ستفيد أطراف العملية التجارية كافة، وعلى رأسهم المستهلك، كما ستستفيد الدولة، بالإضافة إلى التجار والصناع.

وأضاف سمير خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC": "نحو 65% من المصريين، سيستفيدون من هذه المبادرة، وهي عبارة عن خصم على المنتجات، وهو ما يسهل عملية الشراء، وذلك بعدما لم تلبى رغبات الناس في الفترة الماضية بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "نتأكد من حوكمة هذه المبادرة، حيث خصصنا خطًا ساخنًا خاصًا بالمبادرة، كما جرى تقديم الخصومات والشكاوى، بالإضافة إلى تخصيص تفاعلي للتواصل مع الناس مباشرة للرد على استفسارات الناس واستقبال الشكاوي، بالإضافة إلى سيارات الضبط القضائي في الأسواق".