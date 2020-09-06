رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط سائق بتهمة سرقة 1.6 مليون جنيه من فيلا بالتجمع الأول

كتب:

أحمد عبد اللطيف
01:37 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
الأموال المسروقة

الأموال المسروقة

ألقت أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على سائق بتهمة سرقة أكثر من مليون جنيه من داخل فيلا بالتجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من صاحب فيلا بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول، مفاده اكتشافه سرقة مليون و600 ألف جنيه من داخل منزله وعمل التحريات دلت أن المتهم سائق وألقى القبض على المتهم وتم إعادة مليون و200 جنيه وتبين قيام المتهم باتفاق باقى المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ المزيد:

"الأعلى للشؤون الإسلامية" يكشف سبب سرقة نجف أثري بمسجد الحسين

لصان يفشلان في سرقة شركة سيارات بمدينة نصر: "الخزنة طِلعت فاضية"

القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المواطنين

خبراء يوضحون تفاصيل التحقيق في سرقة كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية