ضبط سائق بتهمة سرقة 1.6 مليون جنيه من فيلا بالتجمع الأول

ألقت أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على سائق بتهمة سرقة أكثر من مليون جنيه من داخل فيلا بالتجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من صاحب فيلا بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول، مفاده اكتشافه سرقة مليون و600 ألف جنيه من داخل منزله وعمل التحريات دلت أن المتهم سائق وألقى القبض على المتهم وتم إعادة مليون و200 جنيه وتبين قيام المتهم باتفاق باقى المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.