جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان: "لو ربنا عاوزني أموت هموت"

ما بين ليلة وضحاها، تبدلت حياة الفنان جمال يوسف الذي صال وجال داخل الاستوديوهات، وقدم ما يقرب من 186 عملاً تليفزيونياً وسينمائياً علي مدار مشواره، ليتمكن مرض سرطان البلعوم منه، وتتحول طاقته الإبداعية إلى محاولات مستميتة للخلاص من المرض اللعين، الذي أجبره علي الخضوع لـ 35 جلسة إشعاع كيماوي خلال شهرين فقط، حسبما جاء في تصريحاته لـ "الوطن".

وبصوت واهن متهدج، تحدث يوسف عن محنته الصحية بإيمان وصبر قائلاً: "ربنا كبير، اللي عاوزه هيكون، لو ربنا رايد إني أمشي همشي، ولو رايد إني أعيش هعيش، ربنا يقوي ولادي"، حيث تمر الأيام والساعات عليه كالدهر، لا سيما أنه ينتظر إجراء أشعة مسح ذري نهاية الشهر الجاري، للتعرف على تأثير الجلسات على الورم.

ورغم آلامه التي تبدو واضحة من صوته، لم ينس يوسف توجيه الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، واصفاً إياه بالأب والأخ الكبير "مهما الواحد قال عنك مش هيوفيك حقك"، كما وجه التحية لأستاذه الكبير الفنان محمد صبحي، وناشد محبيه بالدعاء له بتجاوز أزمته الصحية.