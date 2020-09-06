حسن شاكوش لـ"الوطن": استقبال الشعب التونسي لنا أسعدني جدا

أعرب مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن سعادته بعد تكريمه في بمهرجان الأوسكار الليبي في تونس وبردود فعل أولى حفلاته بتونس.

وقال شاكوش لـ"الوطن": "الحمد لله سعيد جدا بوجودي في تونس، شعب جميل وأسعدني جدا حسن الاستقبال لي أنا وعمر كمال، الحفل الذي قدمناه كان به تفاعل كبير من الجمهور التونسي الذي يحفظ أغانينا جيدا، ورفع شعار كامل العدد حيث نفدت تذاكر الحفل منذ توقيت وصولنا بتونس أي قبل الحفل بأيام".

وعن تكريمه قال شاكوش: "سعدت جدا بتكريمي من مهرجان الأوسكار الليبي الذي تستضيفه تونس على أرضها، أنا أحب الشعب الليبي جدا واتولدت في ليبيا بحكم شغل والدي وعشت بها 13 سنة من عمري".