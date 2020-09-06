إيطاليون يتظاهرون ضد الإجراءات الوقائية رغم وفاة 35 ألفا بكورونا

بالرغم من التزايد الذي تشهده إيطاليا في عدد إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، تجمع حوالي 1000 شخص في العاصمة الإيطالية روما منددين بالارتداء الإلزامي للكمامات الطبية لأطفال المدارس والتطعيم الإجباري لهم.

إيطاليا التي كانت ضمن أعلى الدول تسجيلًا لإصابات ووفيات كورونا منذ بداية الوباء في الانتشار، والتي سجلت أكثر من 35000 حالة وفاة بكورونا، شهدت مظاهرة مؤلفة من نشطاء مناهضين للقاحات والاجراءات الوقائية المتعلقة بكورونا، أمس السبت وفقًا لـ"فرانس 24".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا أقنعة ولا تباعد اجتماعي"، "الحرية الشخصية مقدسة" و "تحيا الحرية".

وعلق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على التظاهرات قائلاً: "لدينا أكثر من 274000 مريض و 35000 قتيل بكورونا في إيطاليا"، في إشارة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأضاف كونتي أنه لن يكون هناك إغلاق جديد ولكن فقط إجراءات محددة إذا لزم الأمر".

وكانت وزارة الصحة الإيطالية، أعلنت أمس السبت، رصد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر التقرير اليومي للوزارة أن "هناك 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحًا أن "مجمل الحالات الإيجابية حالياً يبلغ 30,099"، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة منذ يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35518 منذ بداية حالة الطوارئ.