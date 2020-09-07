هند حسني تتمنى العودة للتمثيل بـ عمل مناسب: الوضع اختلف بارتدائي الحجاب

كشفت هند حسني، إمكانية عودتها للتمثيل حال وجود "عمل فني يناسبها"، قائلة "أعتقد الوضع اختلف بارتدائي الحجاب"، لافتة إلى أنَّ بدايتها الفنية وهي صغيرة كانت عبر مشاركتها في مسرحية "مصنع الشوكولاتة" مع سيد راضي وهالة فاخر وأبو بكر عزت.

وهند حسني إحدى بطلات مسرحية "هالة حبيتي" للراحل فؤاد المهندس، والتي انتشر لها مؤخرًا حوارها مع الإعلامي مفيد فوزي والذي قلّده معظم المشاهير عبر تطبيق "تيك توك".

وفي ذكرى الراحل فؤاد المهندس، قالت "هند" لـ"للوطن": "بدايتي كانت مع الفنان سيد راضي من خلال مسرحية (مصنع الشيكولاتة)، مع هالة فاخر وأبو بكر عزت، وكان من ضمن الأطفال في المسرحية وقتها أمين شاهين، ووقتها كان لأستاذ فؤاد المهندس طالب أطفال من أجل مسرحية (هالة حبيبتي)، وبالفعل ذهبت والحمدلله تمّ قبولي".

وتابعت: "كان سني وقتها صغير جدا، ولا بعض التفاصيل، ولكن ما أذكره أن فؤاد المهندس كان حنونًا جدًا على جميع المشاركين في المسرحية، وكان يوفر لنا مدربين صوت، وسيارة لتوصيل كل منا لمنزله، وكان يكافئ الجميع خلال البروفات، وهذا تشجيع كبير لنا كأطفال".

وعن أبرز المشاهد العالقة في ذاكرتها، قالت "هند": "في مشهد الحفل بالمسرحية كنا جميعنا نرتدي تيشترتات مرسوم عليها ميكي ماوس، وكانت وقتها هذه الرسومات حاجة جامدة، وفي نهاية العرض أعطانا جميعًا هذه التيشرتات".

وعن اللقاء الشهير مع الإعلامي مفيد فوزي، ذكرت "هند"، أنَّها تفاجأت بانتاره وشهرته، متابعة "أكّيد دي حاجة تسعدني جدًا، واللقاء تمّ دون ترتيب، وعندما شاهدته ضحكت لردودي، خاصة إشادتي بـ سيد زيان ومظهر أبو النجا رغم أنّي لم أعمل معهما، كذلك انتقادي لـ أحمد بدير والذي عملت معه بعد فترة في الجزء الثاني من (فرفشة) أمام إلهام شاهين، التي تعاملت معها أيضًا عندما شارك معي أمير شاهين في عرض (مصنع الشيكولاتة) كنا نذهب لمنزله ونلتقي إلهام شاهين".