دلال عبدالعزيز لـ"الوطن": سنختم القرآن لـ رجاء الجداوي في عيد ميلادها

أعربت الفنانة دلال عبدالعزيز عن حزنها الشديد الذي تملك منها من رحيل صديقة عمرها رجاء الجداوي.

وقالت دلال، لـ"الوطن"، إن "من يوم وفاة رجاء الجداوي وأنا متواجدة في المنزل ولم أتحرك من البيت إلا للضرورة، فراق رجاء الجداوي أثر فيا جدا، وبعدها شويكار حبيبتي وقبلهم نادية لطفي وماجدة، كل الغاليين راحوا".

وأضافت دلال: "رجاء كانت ست جميلة وكلها عطاء وحنان واحتواء، كانت الكبيره بتاعتنا، كنا دائما حريصين على الاحتفال والتجمع في عيد ميلادها، وفي مرة كنت في الساحل وصادف يوم عيد ميلادها نزلت مخصوص للاحتفال بها، رجاء غالية وكانت دائما مجمعانا".

وتواصل دلال: "رجاء قطعت بينا كلنا من يوم مرضها إلى توقيت وفاتها ختمنا لها 40 مرة القرآن، وفي ذكرى ميلادها اليوم سوف نختم لها القرآن أنا وكلي أصدقائها المقربين وربنا يتقبل.