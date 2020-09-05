محافظ المنيا: 55% نسبة التصالح في مخالفات البناء حتى الآن 

علق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على وضع المحافظة لافتات على المباني المخالفة لعدم التصالح، قائلاً: "قمنا بذلك حتى يعلم الجميع أن هذا العقار لم يتم التصالح معه، وله قرار إزالة"، لافتاً إلى أن نسبة من تقدموا بطالبات للتصالح في مخالفات البناء، بلغ 55% حتى الآن، وأعرب عن توقعه أن ينتهي الجميع من التصالح قبل انتهاء المدة المحددة، بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف "القاضي"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة المصرية الأولى، أن المحافظة لديها حصر لكافة المنشآت التي لم تتقدم للتصالح حتى الآن، وتابع: "وضعنا هذه اللافتات من أجل تنبية المواطنين بعدم التعامل مع هذا العقار، ومن ناحية أخرى، حتى يسرع صاحب العقار للتصالح"، وتابع بقوله: "بنوضح للمواطن إنك مخالف، وعليك التقدم للتصالح، وفي نفس الوقت ننبه المواطنين ما تشتروش منه".

ولفت محافظ المنيا إلى أن المحافظة قامت بتخفيض 50% من قيمة التسعيرة التي تم تقديرها في السابق للبنايات المخالفة، الأمر الذي شجع المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع: "نحن أول محافظة قمنا بتخفيض قيم التصالح بحوالي 50%"، مؤكداً أن "هناك إقبال جامد على التصالح".