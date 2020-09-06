ضبط 73 ألف عبوة أعشاب تخسيس دون مصدر في القاهرة

شنّت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، حملة تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 250 كيلو جرام شاي تخسيس، 225 كيلو جرام دكستروز غذائي، 73,440 ألف عبوة أعشاب تخسيس، 16,000 ألف عبوة فارغة مدون عليها أسماء تجارية، و8 ماكينة تصنيع، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، داخل مخزن ومصنع لتعبئة أعشاب تخسيس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وجرى ضبط المسؤول عن إدارة المخزن والمصنع دون ترخيص، ومزاولته مهنة صيدلي دون تصريح، فضلا عن حيازته كميات من الأعشاب الطبية المخصصة للتخسيس دون بيانات، تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط 5 جراكن ماء مقطر، 15 عبوة كحل أبيض، 53 برميل زيوت عطرية، 200 عبوة زيوت عطرية بأحجام مختلفة وأوزان مختلفة، 240 كرتونة تحوي زجاجات فارغة، 9900 عبوة فارغة، 4400 عبوة فارغة، 10000 زجاجة أوتومايز لتركيبها بالعبوات، 22 كرتونة غطاء للزجاجات، و6000 كرتونة للعبوة الحاوية للزجاجةـ بحوزة صاحب شركة لتعبئة العطور كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لتقليده مركبات عطور عالمية لعرضها بالمولات الكبرى، واتخذت الإجراءات القانونية.