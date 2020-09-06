"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اختبارات act لطلاب الدبلومات الأمريكية، كتقييم مؤدي لتنسيق الجامعات بعد أزمة إلغاء اختبارات Sat الإلكترونية.

وأقرت الوزارة قبل بضعة أسابيع اختبار act الإلكتروني، وأعلنت إتمام إجراءات اعتماد اختباراته ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات بجمهورية مصر العربية.

س: ما مواعيد عقد امتحانات الـact؟

ج: تجرى الاختبارات في "سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر، فبراير، أبريل، يونيو، ويوليو".

س: ما مجالات الجامعات التي يمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية الالتحاق بها؟

ج: يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

س: هل يمكن امتحان الـACT الالتحاق بالكليات العملية؟

ج: عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة، فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق، ويحتاج الطالب لاجتياز اختبار Subject Test عند دخول إحدى كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره، ما يعادل اختبار Sat2، ولا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test لاجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.6. ويمكن للطالب الاختيار بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه الاختيار بين اختبار Subject Test أو Sat2.7.

س: هل يحق للطالب أداء امتحانات الـact وsat معًا؟

ج: يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من النظامين في عدد المحاولات، دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد، يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك، اختبارات ACT وSubject Test

س: هل يحق للطلاب خارج مصر الالتحاق بالجامعات المصرية بعد أداء امتحان الـact؟

ج: تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة، وتسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بـBonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test

س: هل يحق للطلاب أداء امتحانات أخرى بالتوازي مع الـact؟

ج: تطبيق اختبارات ACT ضمن اختبارات شهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية، إلى جانب ما هو مقرر في هذا الشأن من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها، وتجرى الاختبارات على أساس اختبار الـACT، الذي يضم اختبارات (E-math- science- reading)، المؤهلة للالتحاق بالكليات غير العملية، ويضم اختبار الـACT مواد متخصصة (math- science) تؤهل للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي.

س: ما آليات إجراء اختبارات الـact؟

ج: تطبق اختبارات الـACT لمحاولات يوليو وسبتمبر عام 2020 استثناء مما سبق فيما تعذر إتمامه لضيق الوقت، على أن تسري القواعد فيما يلي من اختبارات ودون استثناء، ويتم الاختبار على فترتين صباحًا ومساءً، وللطالب أن يلتحق بإحداهما وليس كلاهما.

س: ما الخطوات اللازمة للمدارس في القيد باختبارات الـact؟

ج: على المدارس التي ترغب في القيد بهذه الاختبارات، موافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بكشف معتمد بعدد الطلاب المتقدمين من جانبها لهذه الاختبارات ونوعية الاختبار المتقدم له الطالب، وعلى المدارس التي ترغب في اعتمادها كمركز اختبارات بالـACT التقدم بطلبها في هذا الشأن للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لبحث الطلب، على أن تشكل لجنة مشتركة مع هيئة اختبارات الـACT للوقوف على استيفاء الاشتراطات اللازمة للاعتماد، وتصدر الموافقة بالاعتماد من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.

س: ما طريقة "تجميع" الدرجات؟

ج: يحق للطالب الذي اجتاز الاختبارات دون تحقيق الدرجات المؤهلة للالتحاق بالجامعات، التقدم لأداء الاختبارات بحد أقصى على مدار العامين التاليين فقط، وتحتسب درجات الطالب بحسب أعلى تقدير درجات حصل عليه بالمحاولات التي تم أداؤها بكل مادة من المواد التي اختبرها، وتحسب نسب اختبارات الـACT بإجمالي نسبة 60% بخلاف نسبة الـ40% المقررة لـGPA، وتسري ذات النسب المقررة بشأن الاختبارات المناظرة بين ACT واختبار ACT للمواد المتخصصة وفقا لما هو مقرر طرف المجلس الأعلى للجامعات.