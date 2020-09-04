وزير التعليم: اعتمدنا امتحانات act قبل أسابيع من أزمة تسريب الـsat

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتوي على منهج موحد أو أسلوب تقييم موحد، وإن الجامعات الأمريكية تختلف أساليب التقييم والقبول فيها.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لدينا تحفظات كثيرة على النظام الأمريكي، ومنذ فترة سابقة أوقفنا تراخيص فصول جديدة بالنظام الأمريكي بسبب هذه التحفظات".

وتابع: "أما النظام الإنجليزي فإن وراءه مؤسسات كبيرة مناهجها موحدة ونظمها متقدمة، وبالتالي فإنه أصعب من النظام الأمريكي لأنه محكم وبالتالي فإننا لن نسمع عن تسريب الامتحانات على غرار ما حدث في أزمة تسريب امتحان الـsat".

وأردف: "لكل مدرسة شكل في أمريكا، والجامعات هي من تحدد طريقة القبول، وبعض الجامعات تطلب الـsat، وجامعات أخرى تطلب الـact، وبعض الجامعات تجري امتحانات قبول".

وواصل: "في مصر كان الاعتماد الأوحد على السات، واستشعرنا خطورة الاعتماد على جهة واحدة، فاعتمدنا الـact، قبل حدوث هذه المشكلة بنحو 7 أسابيع، ووجدناه مناسبًا لنا لأنه إلكتروني وليس ورقيًا، وهو معادل للـsat، ويقيس نفس المهارات".