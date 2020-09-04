ولى أمر: امتحان act تسرب 7 مرات بمصر.. والـcia رصدت المتورطين

قالت سلمى عبد اللطيف، ولى أمر، إن أبنائهم يعانون من ظاهرة تسريب امتحان "ACT" سات الخاص بالدبلومة الأمريكية، مشيرة إلى أن أمريكا صنفت مصر تصنيف سيء بسبب تسريب الامتحانات أكثر من مرة.

وتابعت: "جرى تسريبه 7 مرات على الأراضى المصرية، والمخابرات الأمريكية رصدت مصريان يقومان بتسريب الامتحانات 4 مرات وصورتهم صوت وصورة وصدرت أحكام بحقهم".

وأضافت "سلمى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تسريب الامتحان لا ذنب لأبنائنا فيه، كون ذلك أمر متعلق بالدولة، "ما يشغل بالنا الآن.. ما هي الحلول البديلة لإنقاذ مستقبل أولادنا".

وناشدت "سلمى"، رئيس الحكومة بالتدخل لحل أزمة أبنائهم، وتابعت: "وزير التعليم العالي بيقول ليس من شأننا ووزير التربية والتعليم كذلك، منذ عام مش عارفين ندخل الامتحانات، نحن لدينا حلول بديلة، احنا مش عارفين نحجز".

من جانبها، قالت ساندى إبراهيم، طالبة، خلال مداخلة أخرى: "إن النظام الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المتعلق بامتحانات "ACT"، لم يعتادوا عليه، خاصة وأنه لا يوجد أماكن للامتحان، وأنا معرفش فيه حاجة، أنا ذنبي إيه كطالبه، مش شغلي إن الامتحان تم تسريبه".