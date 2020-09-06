الأرصاد: أمطار غزيرة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث سقطت أمطار غزيرة ونظرا للطبيعة الجغرافية لهذه الأماكن، تجمعت مياه الأمطار ثم انحدرت على الوديان، ما أدى لحدوث سيول وقطع لبعض الطرق، مثل (رأس غارب - القصير) و(قنا - سفاجا).

وتوقعت شاكر، في تصريحات لـ"الوطن"، استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على المناطق التي حدثت بها السيول أمس، مع احتمالية تشكل سيول خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة 20%.

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت أمس غلق طريق رأس غارب في اتجاه الغردقة لوجود سيول أعاقت حركة المرور.