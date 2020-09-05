محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد تحسباً لسوء الطقس

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

وكلف محافظ سوهاج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، وتفعيل غُرف العمليات، وتشكيل فِرق عمل للتدخل السريع، تحسباً لتداعيات سوء الأحوال الجوية، وذلك حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية.