زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب أوجاساوارا اليابانية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنّ زلزالا بلغت قوته الأولية 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، جزر أوجاساوارا الواقعة على بعد 1000 كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.

وذكرت الوكالة في بيان، نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الزلزال الذي وقع في الساعة 12:21 صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق نحو 10 كيلومترات، سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في جزيرة هاهاجيما، وهي إحدى الجزيرتين المأهولتين في سلسلة الجزر.

وأوضحت الوكالة أنّ الزلزال لم يسبب موجات مد عاتية "تسونامي".