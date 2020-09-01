زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب قرب الساحل الشمالي لتشيلي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر وقع قرب ساحل شمال تشيلي.

وذكرت الهيئة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مؤكدة أنه لم ترد أي تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

يشار إلى أن تشيلي لها تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة من بينها الزلزال الذي وقع عام 2010 وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط بالاضافة إلى وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة عام 2019.