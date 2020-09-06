إزالة 762 تعديا على الأراضي في كفر الشيخ  

قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى إزالة 762 حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية منها 182 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 45834 متراً.

وأضاف المحافظ، أنه جرى وضع خطة لإزالة التعديات بالمدن والقرى، بالتعاون مع مديرية الأمن، لافتا إلى أنه سيجري إزالة التعديات بصفة يومية بالمراكز والقرى.

ولفت إلى أنه سيحري إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها.

ونوه بأنه سيجري إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية، مثلما حدث خلال الأيام الماضي.