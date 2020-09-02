ضبط 25 متهما بقضايا "مخالفات بناء" في كفر الشيخ

تمكنت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ من القبض على نحو 25 شخصاً من المتهمين بمخالفات بناء، وذلك تمهيداً لعرضهم على النيابة العسكرية، عقب صدور أحكام ضدهم بالحبس والغرامة، بينهم 16 شخصاً بمركز سيدي سالم.

وألقت مباحث مركز شرطة سيدي سالم القبض على 16 متهماً في قضايا مخالفات بناء، بنطاق المركز والمدينة، صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة، فيما قدم بعضهم مستندات خاصة بالتصالح، وجرى إخلاء سبيلهم.

كما جرى ضبط 3 أشخاص آخرين بمركز الحامول، وشخصين بمركز الرياض، و4 أشخاص بمركزي البرلس وبيلا، تمهيداً لعرضهم على النيابة العسكرية، لدفع الغرامة للتصالح في المخالفة، بناءً على إخطارات من الوحدات المحلية.

وكان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قد أصدر توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، بتحريك القضايا الصادر بشأنها أحكام بالحبس والغرامة ضد المتهمين بمخالفات البناء.