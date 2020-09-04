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كفر الشيخ تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب:

سمر عبد الرحمن
07:43 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
ديوان عام كفر الشيخ

ديوان عام كفر الشيخ

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، اليوم، والتي أسفرت عن إزالة 5 تعديات على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 176م2، بالإضافة إلى إحالة 11 مخالفة للنيابة العسكرية.

وشنت مدينة الرياض، برئاسة المهندس أحمد الشناوى، حملة أسفرت عن تنفيذ عددًا من قرارات الإزالة للتعديات على أملاك دولة سواء بالبناء أو الزراعة، بإستخدام معدات الوحدة، فيما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال إزالة التعديات بقرى سيدي سالم، بحضور مسئولي أملاك الدولة والتنظيم والإدارة الزراعية، وفي وجود مظلة أمنية من مركز الشرطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

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