تفاصيل التحقيق مع الطبيب المعالج بـ"الحضن": "محصلش يا فندم"

"أنت متهم بالتحرش الجنسي واللفظي بالسيدات".. هكذا تحدث المحقق مع الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بالفتيات أثناء الكشف عليهن داخل عيادته بمدينة "طنطا"، بمحافظة الغربية، والمعروفة بقضية "العلاج بالحضن".. والطبيب يرد بكلمة "محصلش يا فندم.. محصلش.. أنا معملتش حاجة".

يواصل الطبيب الدفاع عنه فى التحقيقات التى تباشرها جهات التحقيق قائلا: "أنا طبيب مشهور ومعروف فى المنطقة.. واللى بيحصل ده حاجة كيدية، وبتعرض لحملات تشويه ممنهجة.. وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد التشهير بسمعتي".

واجهت جهات التحقيق الطبيب المتهم بالتحرش بما ورد فى تحريات المباحث الأولية، التى أكدت أنه يقوم بالتحرش الجنسى واللفظي بالسيدات داخل العيادة.. ورد الطبيب قائلا: "محصلش يا فندم.. محصلش كله ده اتهامات كيدية".

وعقب الانتهاء من مناقشة الطبيب قررت جهات التحقيق حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، واستمعت لأقوال مقدمى البلاغا من الضحايا ولاتزال التحقيقات مستمرة.

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار هاني محمد، رئيس نيابات غرب طنطا الكلية بقرار حبس الطبيب النفسى الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش أثناء العلاج داخل عيادته الشهيره بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات وسماع أقوال السيدات الضحايا.

واستمع رئيس النيابة، خلال التحقيقات، إلى أقوال الطبيب المتهم وأعضاء فريق الدفاع، في الاتهامات المسندة إليه في سلسلة بلاغات تقدمت بها عدة سيدات، لاتهامه بالتحرش بـ4 سيدات داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا، ومن المقرر أن تستمع النيابة، في وقت لاحق، إلى أقوال مقدمات البلاغات.

ونفى الطبيب المتهم في واقعة التحرش الجنسي واللفظي، الاتهامات الموجهة ضده، مؤكداً أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وأنه ضحية لعملية "ابتزاز" من جانب بعض المنافسين، عبر استغلال موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بقصد التشهير به والإضرار بسمعته.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود شكاوى على إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك"، تتضمن رسائل لعدد من السيدات، مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا، قام بالتحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من العلاج النفسي.

وأوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنه الثابتة والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.