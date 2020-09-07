مستقبل وطن بأسيوط: أسماء مرشحي القائمة والفردي على "فيسبوك" غير حقيقي

نفى المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن أسماء مرشحى القائمة والفردى بانتخابات مجلس النواب، مؤكدا أنها غير حقيقية وعارية تماما من الصحة وأن الحزب سيعلن عن مرشحيه فور الانتهاء من اختيارهم كل فى دائرته.

وقال أمين مستقبل وطن بأسيوط عبر صفحة الحزب الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": نحن نرى بعض صفحات السوشيال ميديا الصفراء ما زالت تبحث عن إثارة الجدل والفتن والأكاذيب للحصول على عدد أكثر من متابعيها.

وقامت أخيرا بنشر أسماء مرشحى القائمة والفردى فى أسيوط بصورة هزلية وكاذبة بل وأسماء جديدة تخالف ما سبق أن نشرته نفس الصفحة من قبل.

وأضاف: من واقع حرصنا على إظهار الحقائق وتبيان الأمور بشفافية لشعب أسيوط العظيم.

وتابع: إننا نؤكد على إفك ما كتب من تلك الصفحات سواء الآن أو فى المرات السابقة، وسنواصل محاربة تلك الصفحات المضللة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وقال "عمر": نعد شعبنا العظيم أننا سنكون أول من يعلن عن مرشحينا فور الانتهاء من اختيارهم كل فى دائرته بمنتهى الشفافية والوضوح وأن تلك التكهنات التى تطرحها هذه الصفحات هى محاولة لبث الفرقة فى نفوس الجميع وإثارة البلبلة قبل مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، وهذا لا يخفى على شعبنا الكريم فى محافظة أسيوط.