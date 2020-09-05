"مستقبل وطن" بأسيوط يناقش الاستعدادات لجولة الإعادة

عقد حزب مستقبل وطن بأسيوط، "أمانة صدفا" اجتماعًا لمناقشة خطة الحزب لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ والترتيبات المعدة لها.

ويهدف الحزب إلى حشد أكبر عدد من الناخبين لصالح مرشحي الحزب، والوقوف على الإجراءات والاستعدادات التنظيمية لانتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ 2020، تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب، والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وفي كلمته شدد المهندس أحمد حسن أمين الحزب بمركز صدفا، على أهمية تكاتف الجميع لإنجاح مرحلة الإعادة، والعمل على فوز مرشحي الحزب بالمرحلة الثانية.

وتقدم النائب مصطفى محمد سالمان بالشكر لأعضاء الحزب لوقوفهم خلفه في المرحله الأولى، مؤكدًا أهمية تقديم كل الدعم لمرشحي الحزب في المرحلة الثانية في جولة الإعادة.

ولفت إلى أنه سيتقدم في المرحله المقبلة بمجموعة من المقترحات، لخدمة أبناء أسيوط على وجه العموم وأبناء مركز صدفا على وجه الخصوص.