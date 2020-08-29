وفاة مرشح "مستقبل وطن" بأسيوط أثناء مؤتمر انتخابي

أعلن حزب "مستقبل وطن" في محافظة أسيوط، وفاة المرشح "عصام بركات"، مرشح الحزب لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، خلال مشاركته بمؤتمر إنتخابي في إحدى القرى التابعة لمركز "البداري".

وأوضح مصدر أن أمانة الحزب نظمت مؤتمراً جماهيرياً اليوم بقرية "الكوم الأحمر"، بحضور المهندس ياسر عمر، أمين عام الحزب بالمحافظة، ومحمود نفادي، أمين التنظيم، ومرشحي الحزب لمجلس الشيوخ، حمادة قرشي، وعصام بركات، ومصطفى الكحيلي.

وأضاف أنه خلال إلقاء "بركات" كلمته أمام المؤتمر، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، وتوفي في الحال.

وأكد مصدر مسؤول بحزب "مستقبل وطن" أن مرشح الحزب الراحل شارك في 6 لقاءات جماهيرية اليوم، نظمها عدد من العائلات بمركز "البداري"، قبل أن تداهمه أزمة قلبية مفاجئة، أسفرت عن وفاته، أثناء مشاركته بأحد المؤتمرات الانتخابية.

وأوضح المصدر أن آخر لقاء للمرشح الراحل، والذي توفى فيه، كان لعائلة "زليتن"، الذين استقبلوه بحفاوة، نظراً لما يتمتع به من دماثة الخلق وشعبية بين المواطنين، وسبقه لقاء مع عائلة "الشعايبة".

يُذكر أن "بركات" هو المرشح الثاني الذي توفي أثناء السباق الانتخابي بمحافظة أسيوط، حيث سبق وتوفى الدكتور ناصف شكري، المرشح المستقل على المقعد الفردي بالمحافظة.