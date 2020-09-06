الكويت تحقق في تضخم ثروات مشاهير وفاشونستات

كشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، عن أنّ النيابة العامة بدأت التحقيق وتحديدا في الساعة العاشرة صباح اليوم، مع أول دفعة من المشاهير والفاشونستات المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال.

وقال المصدر إنّ النيابة وعن طريق وزارة الداخلية، أبلغت المتهمين أمس بضرورة الحضور إلى أحد المخافر، والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم.

ومن المتوقع أن تشهد النيابة تحقيقات ماراثونية مع المتهمين، خاصة وأنّ هناك مستندات وتحويلات سيواجه بها المتهمون وعددهم 5 أشخاص كدفعة أولى اليوم.