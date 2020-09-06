الكويت تستبعد موجة ثانية من كورونا: الوضع الوبائي مستقر

قال رئيس الفريق المركزي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بوزارة الصحة الكويتية الدكتور هاشم الهاشمي، إنّ الوضع الوبائي المجتمعي مستقر حاليا، موضحا أنّ نسبة إشغال أسرة مرضى كورونا في العناية المركزة، لا تتجاوز 17%، في حين بلغت نسبة إشغال الأجنحة 20%، مستبعدا حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأضاف الهاشمي في تصريح صحفي، أنّ وزارة الصحة الكويتية ستعتمد مع بداية فصل الشتاء، بروتوكولا علميا مستجدا مستمدا من توصيات منظمة الصحة العالمية، يتضمن دخول المرضى أقسام الطوارئ في المستشفيات، لمنع انتشار العدوى بين المراجعين والطواقم الطبية، ويعتمد البروتوكول الجديد على فصل مرضى كورونا عن غيرهم، وإدخالهم غرف عزل مع إجراء مسحات لهم.

وأكد الهاشمي استعداد وزارة الصحة الكويتية لأي موجة ثانية من الجائحة، متوقعا ألا تحدث هذه الموجة، استنادا إلى أنّ فصل الشتاء مرّ على الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، دون زيادات في حالات الإصابة بالفيروس، موضحا أنّ الوزارة طلبت جهازا جديدا يمكنه إعطاء نتيجة مسحة (كورونا) خلال 15 دقيقة فقط.

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بوزارة الصحة الكويتية، اختيار 3 شركات عالمية لتوريد اللقاح الخاص بالفيروس، بعد المفاضلة بين عدة شركات، علىت أن تورد ما لا يقل عن 3.2 مليون جرعة لنحو مليون و600 ألف شخص، بواقع جرعتين للشخص الواحد.

وخاطبت وزارة الصحة الكويتية، الجهات الرقابية في الكويت، للنظر في الموافقة على التعاقد مع تلك الشركات من عدمها، شرط عدم توريد اللقاح، إلا بعد نجاح فاعليته واعتماده من قبل المنظمات الطبية العالمية.