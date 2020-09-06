تفاصيل مقتل مزارع على يد تاجر وشقيقه.. والأمن يبحث عن المتهم في الجبال

"أيوة أنا قتلته، أخويا ملهوش ذنب، أنا اللي قتلته.. كان عاوز يضحك عليه وينصب، اشتركنا فى التجارة وماخدتش فلوس". بهذه الكلمات اعترف تاجر مواشي بتفاصيل قتل مزارع رميا بالرصاص وتهشيم رأسه، ودافع المتهم عن شقيقه الهارب والمشترك معه فى الجريمة، وأكد أنه ارتكب الجريمة بمفرده، بينما أكدت التحريات أن المتهم الرئيسي اشترك مع شقيقه الأصغر وأعد كمينا للضحية، وأطلقوا عليه الرصاص من الخلف، وقرر قاضي التجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.. كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني، والذي تبين هروبه إلى المنطقة الجبلية في محافظة أسوان.

ونجحت وزارة الداخلية فى مقتل مزارع على يد مجهول كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بالعثور على جثة أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، (على جانب الطريق الزراعى الشرقى الأقصر/أسوان)، بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم وبجوارها دراجة نارية.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (تاجر مواشى - شقيقه "عامل" مقيمان بدائرة المركز). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وذلك لسابقة وجود خلافات بينهم، حيث عقدا العزم على قتله للانتقام منه.

وانتظراه صباح يوم ارتكاب الواقعة بمكان العثور على جثته وأطلق عيارا من فرد خرطوش، وتعديا عليه بالضرب بعصا فأوديا بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري والعصا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط الهارب.