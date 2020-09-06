غسل 225 خزانا لضمان جودة مياه الشرب في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم، رفع 30213 عينة مياه شرب خلال النصف الأول من عام 2020 من طرود المحطات والشبكات، بالإضافة إلى رفع 17738 عينة كل ساعتين من طرود محطات المياه حفاظاً على جودة المياه المنتجة.

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قطاع المعامل وضع خطة دورية لغسيل 121 خزاناً علوياً و104 خزانات أرضياً، بالإضافة إلى الشبكات لضمان سلامة وجودة المياه، مؤكدا أن جودة مياه الشرب ومطابقاتها للمواصفات القياسية من أهم أولويات الشركة، إذ تقوم المعامل المنتشرة بجميع مناطق الخدمة برفع عينات دورية لتحليلها، بالإضافة إلى المعمل المركزي بديوان عام الشركة الذي يقيس دقة نتائج تحاليل هذه العينات.

أكد "الشهاوي" أن أعمال تطهير الخزانات والشبكات، تتم طبقاً للإجراءات المتبعة والتي أقرتها وزارة الصحة، وتتضمن إتمام عملية الغسيل والتطهير للتأكد من سلامة ومأمونية المياه.