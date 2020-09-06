"المنيا" تُفعل غرفة العمليات استعدادا للأحوال الجوية
كتب:
اسلام فهمي
05:47 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
محافظ المنيا
رفعت محافظة المنيا، درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، وفعلت غرفة العمليات؛ استعدادا لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .
وأفاد بيان أصدرته المحافظة، السبت، أن الاستعداد يأتي عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 من شهر سبتمبر الحالي والتي تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلّف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
ووجّه القاضي، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.