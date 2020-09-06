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"المنيا" تُفعل غرفة العمليات استعدادا للأحوال الجوية

كتب:

اسلام فهمي
05:47 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
محافظ المنيا

محافظ المنيا

رفعت محافظة المنيا، درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، وفعلت غرفة العمليات؛ استعدادا لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وأفاد بيان أصدرته المحافظة، السبت، أن الاستعداد يأتي عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 من شهر سبتمبر الحالي والتي تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلّف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

ووجّه القاضي، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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