ضبط مخزن أسمدة زراعية غير مرخص في المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لضبط الأسعار والمرور على الأسواق العامة والمحلات التجارية والمخابز، لضبط أي نشاط مخالف، حفاظا على صحة المواطنين، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة والتموين والصحة والطب البيطري.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، عن تحرير 12 محضر مخالفات متنوعة عبارة عن 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية و5 محاضر عدم وجود سجل بيئي، و3 محاضر إدارة منشأة دون ترخيص.

كما جرى تشميع مخزن مؤجر لبيع أسمدة زراعية ومخصبات بشونة أحد البنوك بمعرفة شرطة البيئة، وذلك لعدم وجود ترخيص.

وجرى التحفظ على جميع محتوياته، ومنها: 1560 جوال فوسفات زنة 20 كيلو للشيكارة و504 أجولة كبريت مغذي، و440 جوال علف وتسمين دواجن.