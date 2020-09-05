مبادرة لـ"شفاء الأورمان" للتوعية بسبل مواجهة السرطان والوقاية منه

في مبادرة جديدة لتوعية المواطنين، وتقديم سلسلة من النصائح التوعوية والمعلومات الطبية، واصلت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، شمال الأقصر، موسوعة "كل أسبوع معلومة ونصيحة طبية" للتوعية بسبل مواجهة السرطان والوقاية منه.

"الوطن" استعرضت حزمة من النصائح والتعليمات الهامة قدمتها إدارة المستشفى توضح أهمية وقيمة قسم الصيدلية الإكلينيكية كونها الأولى بصعيد مصر من نوعها في مجال الأورام، مساهمةً في توليد المعارف الجديدة التي تقدم الصحة وتحسين جودة الحياة.

1. من أدوار الصيدلية الإكلينيكية أخذ تاريخ مرضي لكافة المرضى، بحث التفاعلات الدوائية بين الأدوية وبعضها لزيادة فعالية العلاج والتقليل من الآثار الجانبية المحتمل حدوثها، مراجعة الأدوية المطلوبة من قبل الطبيب ملائمة الجرعات للحالة الصحية للمريض.

2. من أبرز التخصصات الموجودة داخل الصيدلية الإكلنيكية مايلي:- (صيدلى العيادات – صيدلى وحدة تحضير الأدوية الوريدية – صيدلي وحدة صرف الأدوية وتثقيف المرضى – صيدلي وحدة علاج اليوم الواحد – صيدلي وحدة العلاج الخارجي).

3. يتكون معمل الصيدلية من عدد من الأقسام المختلفة التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة لتغطية التخصصات المعملية المختلفة، وتضم الصيدلية مايلي:- (قسم أمراض الدم – قسم الكيمياء الإكلينيكية – قسم المناعة – قسم الميكروبات – قسم الوراثة الجزئية – قسم الوراثة الخلوية).

4. إدارة الصيدلية هي إحدي الإدارات الخدمية التي تتميز بوجود الصيدلية الإكلينيكية وهي الأولي من نوعها في مجال الأورام بصعيد مصر، وتساهم الصيدلية الإكلينيكية في إعطاء التعليم والتثقيف اللازم للمريض وأسرته عن كيفية تلقي العلاج المنزلي والآثار الجانبية المحتملة من علاج الاورام وكيفية تجاوزها.

5. من أدوار الصيدلية أيضًا هو تحضير العلاجات الكيماوية والمضادات الحيوية التي تؤخذ وريدياً داخل وحدة مزودة باحدث الأجهزة التي تضمن الحفاظ على تعقيم الدواء وصحة العاملين مما يوفر وقت للطبيب والممرضة ويضمن الأمن والسلامة للمريض والعاملين بالقطاع الصحي بالمستشفى.

6. يوجد بالصيدلية أكثر من 40 صيدلي من أهل الأقصر وقنا داخل الصيدلية، ويوجد من بين فريق الصيدلية بالمستشفى 6 صيادلة حاصلين على شهادة البورد الأمريكية للصيدلة الإكلينكية و2 حاصلين على دبلومة الصيدلة الإكلينيكية.

7. تم مؤخرًا عمل بروتوكولات تعاون مع كليات الصيدلة بجامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادي لنشر مفاهيم الصيدلة الإكلينيكية بين طلبة الصيدلة بالصعيد والمشاركة في المؤتمرات العلمية الخاصة بهم.

8. يتم تقديم التدريب العملي لطلبة كليات الصيدلة لرسم أولي خطوات الحياة العملية لهم، وذلك لاكثر من 200 طالب وطالبة سنوياً خلال الأجازة الصيفية ومنتصف العام الدراسي.

9. تساهم الصيدلية في تقليل الإنفاق على الأدوية عن طريق ضمان الاستخدام الأمثل للدواء في كل حالة مرضية، وتقليل فترة تواجد المرضى بالمستشفى.

10. يقوم الصيدلى الإكلينيكى بالتعامل المباشر مع الطاقم الطبى وطاقم التمريض والمرضى وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أفضل النتائج الصحية المحتملة.