أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إزالة 95 فدان مزارع سمكية مخالفة على أراضٍ زراعية جنوب بورسعيد ومبانٍ عشوائية بمساحة 825 مترا بالضواحي.

وأوضح المحافظ، أن أحياء المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية نجحت على مدار يومين في تنفيذ 40 حالة إزالة فورية بالبناء المخالف والعشوائي ومخالفات تنظيم على أراضي وأملاك الدولة بأحياء الزهور والمناخ والعرب والشرق بالإضافة إلى إزالة عدد من المبانى العشوائية بمنطقه القابوطي بمساحة 825 مترا كما تم هدم وإزالة مقهى مخالف على مساحة 48 مترا مربعا وذلك تنفيذا للقرار رقم 350 لسنة 2019 بمنطقة السيد متولي، إلى جانب إزالة 95 فدان مزارع سمكية مخالفة بجنوب المحافظة لعدد خمس حالات.

وأكد الغضبان على استمرار كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة وإزالتها فورا وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.