محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب والذي يجري تنفيذه بتكلفة 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3/يوم تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع في نهو المشروع وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي ومحطة الرفع الرئيسية بمشروع صرف صحي عرب العوامر.

واستمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من المهندس ناجح لمعدلات التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل بطاقة قدرها 28 ألف م3/ يوم ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة مياه منتقاة ومحطة رفع الغابة الشجرية بالإضافة إلى خطوط شبكات بطول 40 كم.

وشدد المحافظ خلال الجولة على المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع وتذليل كافة العقبات للإسراع في نهو المشروع وتشغيله لخدمة المدينة الصناعية وجذب استثمارات جديدة بالمنطقة وتحسن خدمات الصرف بالمنطقة، معلنًا تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى عقده العديد من اللقاءات المستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات للتوسع في تلك المشروعات ومضاعفة الاستثمارات، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة والمحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات.