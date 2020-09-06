خطوات حجز 1719 قطعة أرض إسكان مميز بـ14 مدينة جديدة بمقدم 100 ألف جنيه

فتحت وزارة الإسكان اليوم باب حجز 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 إلى 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة "بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة".

وتستعرض "الوطن" خطوات حجز الأراضي المميزة والتي تبدأ من اليوم الأحد، الموافق 6 سبتمبر وتستمر حتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الحالي على هذا النحو.

1. يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) عن طريق الرابط: https://www.hdb-reservation.com/.

2. يتم الضغط على مفتاح "أرغب في التقدم" المتاحة بجانب المشروع ثم الضغط على أيقونة "احجز الآن".

3. يتم ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها "للاطلاع فقط".

4. بعد ذلك تظهر شاشة تمثل بيانات قطع الأراضي المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة.

- الحي.

- المجاورة.

- نوع القطعة.

- رقم القطعة.

5. يتم الضغط على على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الشروط المالية

- سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1000جنيه مصروفات تسجيل.

- استكمال سداد 25 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال الفترة من 20 سبتمبر 2020 حتى 20 أكتوبر 2020، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت /ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير واالسكان ــ فرع المهندسين، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

الشروط العامة للحجز

1. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على الطرف الثاني وعلى خلفائه ومستأجريه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات بالتضامن فيما بينهم.

2. لا يجوز للطرف الثاني تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض موضوع الطرح نهائيًا، وفى حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض لحوزة الجهاز المختص دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائي.

3. يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.

4. لا يجوز استعمال أو استغلال قطعة الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر مثل تشوين أو تخزين أي مواد مهما كانت أو استعمالها كحظائر للحيوانات أو جراج أو أي استعمال يتسبب عنه إقلاق لراحة السكان أو الإضرار بالصحة العامة ويهدد الأمن، وفي حالة المخالفة يكون لجهاز المدينة المختص الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

5. على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكل الإجراءات لدى الجهاز أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى وتوصيله بالمرافق العامة طبقًا للاستعمال المخصص له قطعة الأرض، كما هو مشار إليه في هذه الكراسة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

6. يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات وقانون البناء.

7. كما يلتزم الطرف الثاني بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقًا للاشتراطات البنائية.

- عمل الواجهات الكالسيكية: توحيد ألوان الواجهات ـ توحيد الحليات "دروة ـ بروزات ـ حليات الواجهة".

- عمل الواجهات المودرن: توحيد ألوان الواجهات ـ توحيد الحليات "دروة ـ بروزات ـ حليات الواجهة".

- عمل نموذج موحد للسور لكل النموذجين الكلاسيكي والمودرن لعمل ربط بصري بين العمارات على أن يترك لكل عميل التصميم والتوزيع الداخلي للنموذج بما لا يخل مع الاشتراطات للواجهات الرئيسية "أمامية ـ خلفية".

8. يلتزم الطرف الثاني بألوان واجهات المبنى طبقًا لمخططات ألوان المباني المحددة بالمدينة.